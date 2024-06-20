نُقل إلى المستشفى.. الجزائري نبيل بن طالب نجم ليل الفرنسي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب حالة من الهلع بشأن وضعه الصحي، بعد تعرضه لوعكة صحية مُفاجئة في الساعات القليلة الماضية.

وعانى بن طالب من وعكة صحية استلزمت نقله على وجه السرعة للمستشفى الجامعي بمدينة ليل الفرنسية.

وفي المستشفى تلقى اللاعب الجزائري الإسعافات الأولية، ويبقى حاليا قيد المتابعة الطبية.

وأعلن نادي ليل الفرنسي، في بيان رسمي على صفحته الرسمية على منصة "إكس"، إصابة اللاعب الجزائري نبيل بن طالب بسكتة قلبية.

ووفقا للبيان، فإن نبيل بن طالب عانى من المرض مساء الثلاثاء 18 يونيو، وتم الاعتناء به على الفور وإرساله إلى مستشفى ليل الجامعي لتلقي العلاج، ويرافق نادي ليل اللاعب نبيل بن طالب قدر الإمكان خلال هذه المحنة ويقدمون له كل الدعم، ويدعو النادي أيضًا إلى احترام أكبر للحياة الخاصة للاعبيه.

وأعلن نادي ليل الفرنسي حرصه على توفير العناية الصحية اللازمة للاعب، دون أن يكشف توضيحات أكثر بخصوص وضعيته، وإن كان في حالة حرجة أم لا.

وجاءت هذه الوعكة الصحية، لتثير الكثير من التساؤلات بخصوص نجم منتخب الجزائر، الذي عانى الأمرين قبل الحصول على ترخيص للعب بداية الموسم الماضي، بعد أن أظهر الفحص الطبي الروتيني معاناته من مشكلات في عضلة القلب.

وقد تكون الوعكة الصحية التي تعرض لها محارب الصحراء، إشارة خطيرة تهدد مشواره الكروي، وخاصة أن هذا ليس الإنذار الأول له.

ويرتقب أن يخضع نبيل بن طالب للمزيد من الفحوصات خلال الأسابيع والأشهر القادمة، من أجل تقرير مستقبله الكروي، خاصة وأن مشكلات القلب تبقى خطيرة جدا وقد تهدد حياته بشكل عام لا مشواره الكروي فقط.