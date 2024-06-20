أول تعليق من ناجلسمان بعد تأهل المانيا لدور ال16 بكأس الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - عبر يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عن سعادته بأداء الفريق بعد فوزهم على المجر وتأهلهم لدور الـ 16 في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024". في مباراة ضمن المجموعة الثانية من دور المجموعات، تغلبت ألمانيا على المجر بنتيجة 2-0.

تصريحات ناجلسمان بعد فوز ألمانيا على المجر

ناجلسمان أشار في تصريحاته التي نُشرت على موقع "يويفا": "كانت هناك لحظات تتطلب التحمل، ولكننا تمكنا من النضوج في هذه العملية." وأضاف قائلًا: "لم نكن سنفوز بهذا النتيجة 2-0 في أكتوبر، على هذا المستوى. يجب أن تظل ثابتًا، كانوا منافسين صعبين للغاية، ولكن استطعنا البقاء ثابتين في معظم الأوقات. الأمر الأول هو الفوز في مباراة مثل هذه، ولقد نجحنا في ذلك."

وفيما يتعلق بأداء جمال موسيالا في البطولة، أشاد ناجلسمان بأدائه، قائلًا: "قدم أداءً رائعًا في كلتا المباراتين، ليس فقط بتسجيله الهدفين بل أيضًا في كل موقف هجومي نقدمه. صعب على الخصم التعامل معه."

وأكمل ناجلسمان حديثه قائلًا: "من المهم بالنسبة له أن يظل هادئًا ولا يشعر بالضغوطات، يجب عليه فقط استخدام قدراته في حل المواقف الهجومية الفردية، سواء في ملعب كبير أو صغير. إنه رائع في اللعب دون أن يُؤثر عليه الضغط."

كما أثني يوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، على إيلكاي جوندوجان ودوره المهم في فريقه خلال مباراة الفوز على المجر في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024". في تصريحاته، أشار ناجلسمان إلى التزام جوندوجان ودوره القيادي خلال المباراة، قائلًا: "لقد عمل كثيرًا وكان على تواصل دائم معنا على خطوط الجانبية، حاول توجيه المباراة والسيطرة عليها".

وأضاف ناجلسمان: "إنه لاعب ذكي للغاية، ويجب أن نثق به كثيرًا. لقد كان قائدًا لمانشستر سيتي خلال فترة فوزهم بالدوري، وأحد أفضل لاعبيه. علينا جميعًا أن ندفعه قليلًا، لأننا نعرف إمكاناته".

وفيما يتعلق بدعم المشجعين، أشار ناجلسمان إلى الأثر الإيجابي لهم على الفريق، موضحًا: "مرت مسيرة المشجعين بجوار فندقنا، وكان الصوت ملحوظًا جدًا في الملعب، مما منحنا شعورًا جيدًا وساعدنا كثيرًا. الدعم من الجماهير يعمل شيئًا معك، إنه يحركك. إنها مهمتنا أن نسمح للجماهير بالاستمرار في الحلم".