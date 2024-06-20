شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم الزمالك بثنائية فى أول ربع ساعة ويتوج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 20 يونيو 1980، توج النادى الأهلى بطلا للدورى عقب الفوز على الزمالك فى القمة 46 للمسابقة فى الجولة قبل الختامية، حيث استضاف الزمالك ثانى الترتيب برصيد 44 نقطة الأهلى المتصدر برصيد 46 نقطة على استاد القاهرة، وبقيادة تحكيمية للحكم الأجنبى جورج كورنتى.

خطف الأهلى المباراة واللقب مبكراً بهدفين فى أول ربع ساعة، سجلهما جمال عبد الحميد فى الدقيقة الثانية ومصطفى عبده فى الدقيقة 15، وقبل نهاية المباراة بربع ساعة سجل حسن شحاتة هدف حفظ ماء الوجه للزمالك، لتنتهى المباراة بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، ليحافظ الأهلى على لقبه للعام الثانى على التوالي وللمرة 16 فى تاريخه والخامس تحت قيادة المجرى هديكوتي.

تشكيل الزمالك فى القمة رقم 46 ضم، عادل المأمور، محمد صلاح، إبراهيم يوسف، فاروق جعفر، صبرى المنياوي، حسن شحاتة، أحمد عبدالحليم، مجدى شلبى (عبدالرحيم محمد)، عادل دسوقي، نصر إبراهيم، حمامة (على خليل).

بينما ضم تشكيل الأهلي، ثابت البطل، فتحى مبروك، ماهر همام، حازم خالد، مدحت رمضان (حمدى جمعة)، السودانى عبدالمنعم شطة، صفوت عبدالحليم (فوزى سكوتي)،مختار مختار، مصطفى عبده، محمود الخطيب، وجمال عبدالحميد.

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.