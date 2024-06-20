شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك بقيادة مديره الفنى البرتغالى جوزيه جوميز لخوض مواجهة الجولة الـ12 والمؤجلة بالدورى أمام فاركو يوم الجمعة المقبل، بعد الخسارة فى الجولة الماضية أمام المصرى بنتيجة 2 /1.

موعد مباراة الزمالك و فاركو

تقام مباراة الزمالك أمام فاركو فى تمام السابعة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي.

ترتيب الزمالك في جدول الدوري

تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 31 في الدورى جمعها من 19 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو في الجولة 12 والمؤجلة بالدوري في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

غيابات الزمالك عن مباراة فاركو

الزمالك يدخل لقاء فاركو مفتقداً للعديد من اللاعبين لأسباب مختلفة، حيث يغيب عن الفريق في تلك المباراة كل من: أحمد سيد زيزو، إبراهيما نداي، وشيكابالا (تأهيل من إصابة الأمامية)، أحمد فتوح (إصابة فى الكاحل)، سيف الجزيري (تأهيل من إصابة الخلفية)، مصطفى الزناري (إصابة فى الخلفية)، محمود الونش (صليبى)، أحمد حمدى (صليبى)، محمد عبد الشافى (صليبى)، محمد عاطف (إصابة في الركبة)، سامسون أكينيولا (يرفض العودة بعد السفر إلى بلاده).