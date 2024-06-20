الامارات | البطائح يطلب تجديد إعارة درويش وبيليه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن شركة نادي البطائح لكرة القدم أبدت رغبتها في تجديد عقد إعارة الحارس درويش محمد من فريق الشارقة واللاعب محمد جمعة بيليه من شباب الأهلي، بينما خرج الثلاثي علي الظنحاني وإسماعيل الزعابي وعبدالعزيز هيكل من الحسابات بعد نهاية عقودهم (الأول والثاني) وانتهاء إعارة الثالث من «الفرسان».

وجاء التوجه بتجديد إعارة الثنائي درويش وبيليه نظراً للمستويات التي قدماها مع الفريق في الموسم الماضي، خصوصاً أنهما استطاعا الانسجام مع التشكيلة وفكر المدرب الكرواتي غوران توميتش، وسيقع على عاتق الإدارة عمل كبير في سبيل الحصول على موافقة الشارقة وشباب الأهلي في ظل اهتمام الأندية الأخرى بالثنائي.

يذكر أن «الراقي» كان قد وافق على انتقال نجمه المالي سيكو بابا لصفوف فريق العين في صفقة مالية ضخمة ستساعد الإدارة على الدخول لسوق الانتقالات الصيفية لتغطية احتياجات الفريق، خصوصاً الفراغ الكبير الذي سيخلفه رحيل سيكو بابا.