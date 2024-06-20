الامارات | 4 لاعبين في «العميد» ظهروا مع غوران واختفوا مع شرودر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختفى اللاعبون الأربعة حمدان الكمالي، وعبدالعزيز صنقور، ومحمد جمال، وسعود عبدالرزاق، عن الظهور مع المدرب الهولندي ألفريد شرودر، قائد نهضة فريق النصر خلال الدور الثاني من الموسم المنصرم لبطولة دوري أدنوك للمحترفين. ونجح المدرب في قيادة النصر إلى المركز السادس بجدول الترتيب، وكان قادراً على التواجد في مربع الكبار لولا الخسارة أمام فريق الإمارات في الجولة قبل الأخيرة والتعادل مع عجمان، ما أفقد الفريق خمس نقاط كان سيحتل بها المركز الرابع، ويشترك الموسم المقبل في دوري أبطال آسيا (2).

وعلى الرغم من البداية السيئة للعميد فإنه نجح في الدور الثاني في تحقيق طفرة على مستوى النتائج والعروض، مع اعتماد المدرب شرودر على عدد من اللاعبين الصاعدين وتغيير بعض مراكز اللاعبين، ولكن كان الضحية أربعة لاعبين هم: حمدان الكمالي، وعبدالعزيز صنقور، وسعود عبدالرزاق، ومحمد جمال، والذين لم يظهروا أيضاً في الدور الثاني من الموسم مع العميد.

وظهر حمدان الكمالي مع النصر خلال الموسم الحالي في 11 مباراة منها ثماني مباريات في التشكيل الأساسي، إضافة إلى مباراة واحدة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بمجموع دقائق لعب 703 دقائق، بينما ظهر عبدالعزيز صنقور في خمس مباريات فقط بقائمة العميد، منها ثلاث في التشكيل الأساسي، ولم يظهر في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في أي مباراة، بمجموع دقائق لعب 210 دقائق، أما سعود عبدالرزاق فتواجد في قائمة الفريق خلال سبع مباريات منها أربع بالتشكيل الأساسي، وكانت جميعها في عهد غوران، كما تواجد في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في ثلاث مباريات مع العميد، وآخر اللاعبين محمد جمال الذي ظهر في القائمة خلال خمس مباريات ولم يتواجد في التشكيل الأساسي بأي مباراة، وتواجد في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في مباراتين فقط.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن اللاعب الدولي السابق عبدالعزيز صنقور ظل فترة كبيرة خلال الدور الثاني يتدرب مع فريق الرديف بعيداً عن الفريق الأول. ويرتبط اللاعبون الثلاثة بعقود ممتدة مع العميد حتى الموسم المقبل، حيث ينتهي عقد سعود عبدالرزاق في يناير المقبل، بينما صنقور والكمالي مستمران حتى صيف 2025.

قرار مدرب

وأكد مدير فريق النصر السابق خالد عبيد، أن ابتعاد اللاعبين الأربعة عن المباريات مع النصر هو مسؤولية اللاعبين أنفسهم، وبالتأكيد هو قرار خاص بالمدرب الجديد، مشيراً إلى أن المدربين لهم قناعات ومنظومة لعب، وبالتأكيد المدرب يبحث عن اللاعب الذي ينفذ طريقة لعبه.

وقال عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «أي لاعب مقيد في النادي يجب عليه أن يثبت نفسه، وأعتقد أن الهولندي شرودر لم يقتنع بإمكانات بعض اللاعبين المتواجدين، وأثناء تواجد المدرب غوران هبط مستوى الفريق بشكل كبير، وعليه بحث المدرب الجديد عن بعض اللاعبين القادرين على تحقيق ما يريد، وهذا لا يعني أن إمكانات اللاعبين غير جيدة».

وأضاف: «مسؤولية تواجد اللاعبين في المباريات هي مسؤوليتهم في الأساس، ويجب على كل لاعب إثبات نفسه للنادي والمدرب، خصوصاً إن كان هذا النادي له اسم كبير وجماهيري، فاللاعب دائماً ما يظل تحت ضغط الجمهور هو والمدرب وإدارة ناديه، وهذا ما حدث مع النصر في بداية الموسم والتغييرات التي حدثت».