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الزمالك يكشف حقيقة توقيع عقوبة على عبدالله السعيد

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عبدالله السعيد - الزمالك

عبدالله السعيد - الزمالك

كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن حقيقة توقيع عقوبة ضد عبد الله السعيد، لاعب الفريق، بسبب ما حدث بينه وبين المدرب المساعد لـ«الأبيض» خلال مواجهة المصري البورسعيدي.

وخاض الزمالك لقاء ضد المصري البورسعيدي يوم الاثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري المصري الممتاز، وانتهت بخسارة أبناء الأبيض بهدفين مقابل هدف.

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وقال عبدالواحد السيد في  في تصريحات صحفية:” لم يحدث إنه قد وقع عقوبة على عبدالله السعيد هو لم يخطىء في حق مدرب الزمالك”.

وتابع:” كل ما يتردد في الإعلام حول توقيع عقوبة عليه بشان مشادته أندريه بيكلي، المدرب المساعد، غير صحيح”.

وواصل حديثه:” أن كل ما حدث هو سوء تفاهم بينهم فقط، وانتهى، وهم تحدثوا بعدها، والأزمة لم تستغرق دقائق، وكل ما يدار حول هذا الأمر يجب أن يتوقف”.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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