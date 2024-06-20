الزمالك يكشف حقيقة توقيع عقوبة على عبدالله السعيد

كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن حقيقة توقيع عقوبة ضد عبد الله السعيد، لاعب الفريق، بسبب ما حدث بينه وبين المدرب المساعد لـ«الأبيض» خلال مواجهة المصري البورسعيدي.

وخاض الزمالك لقاء ضد المصري البورسعيدي يوم الاثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري المصري الممتاز، وانتهت بخسارة أبناء الأبيض بهدفين مقابل هدف.

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وقال عبدالواحد السيد في في تصريحات صحفية:” لم يحدث إنه قد وقع عقوبة على عبدالله السعيد هو لم يخطىء في حق مدرب الزمالك”.

وتابع:” كل ما يتردد في الإعلام حول توقيع عقوبة عليه بشان مشادته أندريه بيكلي، المدرب المساعد، غير صحيح”.

وواصل حديثه:” أن كل ما حدث هو سوء تفاهم بينهم فقط، وانتهى، وهم تحدثوا بعدها، والأزمة لم تستغرق دقائق، وكل ما يدار حول هذا الأمر يجب أن يتوقف”.