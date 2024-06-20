بشرى سارة للجماهير.. تعرف على موقف مصابي الأهلي من قمة الزمالك بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تعرض النادي الأهلي للعديد من الإصابات قبل مواجهة الزمالك في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن وسام أبوعلي يبذل جهدا كبيرا في برنامجه التأهيلي خلال الساعات القليلة الماضية وينفذ البرنامج التأهيلي على فترتين.

وأوضح المصدر أن وسام سوف يشارك بشكل تدريجي في التدريبات خلال الساعات القليلة المقبلة، ولكن موقف وجوده في قائمة الزمالك يعود للرؤية الفنية.

ومن جانبه، أضاف المصدر أن هناك فحص طبي سيخضع له عمر كمال عبدالواحد لكنه سيكون بنسبة كبيرة جاهزاً لمواجهة الزمالك.

وأردف المصدر أن فرص لحاق بيرسي تاو بمواجهة الزمالك صعبة للغاية، فيما يواصل علي معلول برنامجه التأهيلي، حيث أثبتت الأشعة الأخيرة التي أجراها قبل أيام وجود تحسن كبيرة في حالته وأنه مع منتصف سبتمبر المقبل سيبدأ النزول التدريجي للتدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية في المباراة المقرر لها الجمعة المقبل باستاد السلام ضمن منافسات مسابقة الدوري.

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