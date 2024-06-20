شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستأنف استعداداته لمواجهة بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف اليوم الخميس، فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب تدريباته استعداداً لمواجهة بيراميدز في الدوري، وذلك عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق خلال عيد الأضحى المبارك وعقب الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين على ستاد الدفاع الجوي، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز بيراميدز بثنائية نظيفة.

وكان المقاولون العرب قد حقق فوزاً ثميناً في المباراة الماضية أمام طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بأول أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري.

واستقر المقاولون العرب في المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول المسابقة المحلية برصيد 19 نقطة، بعدما خاض الفريق 24 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 4 مباريات فقط، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 37.