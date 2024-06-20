موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا اليوم الخميس والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب إسبانيا لمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب إيطاليا ، علي أرضية ملعب فيلتينس آرينا بمدينة جلسنكيرشن الألمانية ، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة يورو 2024



ويدخل كلا من المنتخبين تلك المباراة وهو عينه على تحقيق الفوز والظفر بالثلاثة نقاط، وذلك من أجل حسم التأهل مبكرًا إلى دور 16.



تمكن منتخب إسبانيا من تحقيق الفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى، ليتصدر المجموعة ويصبح الفوز على إيطاليا بمثابة ختم عبوره لدور الـ16 على القمة.

في المقابل، فاز منتخب إيطاليا علي نظيره ألبانيا (2-1) بثنائية باستوني وباريلا، وسيسعى حامل اللقب لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره نحو الحفاظ على اللقب.

موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في يورو 2024

من المقرر أن تنطلق المباراة المرتقبة التي تجمع بين منتخب إسبانيا ضد إيطاليا، يوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ماهي القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإيطاليا في يورو 2024؟

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة أحداث مباراة إسبانيا وإيطاليا، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية ،الناقل الوحيد والحصري لبطولة يورو 2024، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة beIN Sports MAX 1، بالإضافة إلى قناة beIN 4 K.

معلق مباراة إسبانيا وإيطاليا في يورو 2024

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مهمة التعليق على مباراة إسبانيا وإيطاليا، للمعلق الرياضي علي سعيد الكعبي.