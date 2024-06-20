صربيا وسلوفينيا.. موعد المباراة والقناة الناقة لصدام الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي اليوم منتخب سلوفينيا مع نظيره منتخب صربيا في لقاء مشتعل يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة أمم أوروبا و يلتقي الفريقان على أرضية ملعب استاد أليانز أرينا.

تاريخيًا التقى منتخبا سلوفينيا ضد صربيا في 4 مباريات قبل مواجهة اليوم استطاع كليهما الفوز في لقاء 1 والتعادل في 2 ليتساوى في المواجهات بشكل كبير قبل مواجهة اليوم.



موعد مباراة سلوفينيا وصربيا

من المقرر ان تقام المباراة في الرابعة عصراً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وتذاع على قناة بى إن سبورت ماكس 1.

معلق مباراة سلوفينيا وصربيا

وأسندت قناة بى إن سبورت مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق التونسي عصام الشوالي.

ترتيب المجموعة الثالثة

ويحتل منتخب سلوفينيا المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة 3 في بطولة كأس الأمم الأوروبية برصيد نقطة واحدة جمعها من التعادل وتسجيل هدفًا وتلقي مثله.

بينما يتواجد منتخب صربيا في المركز الرابع والأخيرة في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد صفر من النقاط بعد الخسارة من إنجلترا بهدف نظيف.

