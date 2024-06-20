شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم استعداداته لمباراة الداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم الخميس، استعداداته لمباراة الداخلية والمقرر لها السابعة من مساء غداً الجمعة والمؤجلة من الجولة الـ12 لبطولة الدوري.

ويخوض الفريق مرانه اليوم على ملعب التتش ثم يتجه الفريق لأحد فنادق القاهرة للمبيت بها استعداداً لمباراة الغد التي يتطلع المارد الأحمر للفوز بها من أجل مواصلة الانتصارات المحلية التي كان أخرها الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف مساء الثلاثاء الماضي ببرج العرب ، وتُعد مباراة الغد هي أخر مواجهة للمارد الأحمر قبل مباراة مواجهة الزمالك المرتقبة بالدوري الثلاثاء المقبل.

من ناحية أخرى، علّق السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق على الأنباء التي تردد بشأن الربط بينه وبين موديست ووكيل أعماله، مؤكداً أن ذلك أكاذيب هو بعيد عنها ولا تخصه في أي شيء.

وكانت أنباء ترددت بأن وكيل موديست هو نفس وكيل كولر، وهناك مخطط للضغط على إدارة الأهلي من أجل بقاء اللاعب الموسم القادم، الأمر الذى رفضه المدرب السويسري ووصفه بالأكاذيب والشائعات.

وأوضح كولر خلال تصريحات في المؤتمر الصحفى عقب مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى، أنه من العيب أن يتردد ذلك عنه خاصة بعد الأماكن التي عمل فيها، لافتاً إلى أنه يمتلك سمعة وتاريخا طويلا مع أندية كبيرة ولا يتقبل الأكاذيب التي تقال عنه في هذا الشأن ويعتبرها (تلقيح) غير صحيح.

وأكد المدير الفني لفريق الأهلى، أنه يختار اللاعبين لخدمة مصحلة المارد الأحمر بما يخدم أهدافه في دراسة المنافسين، خاصة أنه مدير فني وليس لى علاقة بعقود اللاعبين ولا يعلم عنها شيئا، لأنها من صميم عمل الإدارة.

وواصل كولر حديثه بشأن ترتيب المهاجمين في الأهلى قائلاً: "تصريحاتى فُسِّرت بشكل خاطئ عن ترتيب كهربا، عندما قلت إنه رقم 3 في المهاجمين كان ذلك في وقتها فقط لكن لا يوجد لدي ترتيب والكل في حساباتي، وأقيم الجميع وفقا لكل مباراة، ولا يوجد ترتيب ثابت فمع كل لقاء أقوم بتغيير الأمور".

وأكد المدير الفنى، أن الأهلي حقق المطلوب ونال فوزًا مستحقًّا على حساب الاتحاد السكندري الذي لعب بشكل دفاعي معتمدًا على المرتدات، مضيفاً: "نحن في مرحلة صعبة من المنافسة ببطولة الدوري، وكل اللاعبين في الحسابات..لا يوجد ترتيب معين في أي مركز وإنما يتم التقييم وفقًا لظروف كل مرحلة وكل مباراة".

وأكمل أنه لا يوجد ترتيب ثابت في أي خط من الخطوط، وأن لكل لقاء ما يناسبه من استعدادات وتشكيل، والفريق يواجه حالة من الضغط الشديد التي تفرض الاستفادة من جميع العناصر بالقائمة ،وأشار كولر إلى أن الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام منافس لجأ إلى التكتل الدفاعي بحوالي 10 لاعبين في منطقة الجزاء، وهو يملك عناصر مميزة، وأن كل منافس يقدم أفضل ما لديه للحصول ولو على نقطة من بطل أفريقيا.