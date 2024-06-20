شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يحفز لاعبى المصرى بوصافة الدورى للفوز على سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

عقد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع اللاعبين طالب خلالها بضرورة استمرار الانتصارات في مسابقة الدوري وعدم التوقف عند الفوز على الزمالك، وذلك لتأمين وصافة الدوري في ظل زحف النادي الأهلي نحو المقدمة مع خوض المباريات المؤجلة.

وعاد فريق الكرة الأول بالنادى المصرى إلى التدريبات داخل معسكره باستاد الكلية الحربية، وذلك عقب انتهاء راحة الـ24 ساعة التى منحها على ماهر المدير الفنى للفريق للاعبين، بعد الفوز على الزمالك فى الجولة 26 بالدورى بهدفين مقابل هدف.

ويستعد النادى المصرى لمباراته الهامة والمرتقبة بالجولة السابعة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق سيراميكا، والمقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد المقبل الموافق الثالث والعشرين من يونيو الجاري على ستاد برج العرب.

من ناحية أخرى تأكد غياب الثنائي سمير فكري وأمادو با لاعبي خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة أمام سيراميكا، وجاء ذلك بعد حصول الثنائي على الإنذار الثالث خلال مباراة الزمالك.

ويحتل النادي المصري المركز الثاني فى مسابقة الدورى برصيد 42 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز المصرى فى 12 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

واختارت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، محمد الشامي مهاجم النادي المصرى رجل المباراة، وذلك بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه في شباك الزمالك.