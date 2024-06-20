شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر ينهى أزمة الجبهة اليسرى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على الدفع بعمر جابر فى الجبهة اليسري فى مباراة فاركو المقرر لها غداً الجمعة، ضمن مؤجلات الأسبوع الثانى عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز دورى (nile).

ويأتى قرار جوميز بالدفع بعمر جابر فى الجبهة اليسري بسبب النقص الحاد الذى يعانى منه هذا المركز فى ظل غياب أحمد فتوح للإصابة والسنغالى إبراهيما نداى للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، وكذلك ثقة المدرب البرتغالى بقدرات اللاعب فى هذا المكان، خاصة أنه ليس غريباً عليه وشغله فى العديد من المباريات وقدم مستوى جيد نال به استحسان الجميع.

ويضع البرتغالى جوميز ثقته الكاملة فى عمر جابر لسد ثغرة الجبهة اليسري فى مباراة فاركو، خاصة أن مواجهة الأخير لن تكون سهلة على الفارس الأبيض فى ظل رغبته في تحقيق نتيجة إيجابية لموقفه الصعب فى جدول ترتيب الدوري، ويعول الخواجة البرتغالي، على قدرات جابر وإمكانياته الكبيرة فى فهم مهام هذا المركز لتنفيذ خطته في اللقاء.