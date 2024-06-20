شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان حاسمتان فى الجولة قبل الأخيرة من دورة الترقى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دورة الترقي التي يصعد منها صاحب المركز الأول لدوري الأضواء والشهرة بصحبة بتروجت وغزل المحلة، حيث تقام مباراتين فى تمام الرابعة مساء.

على ملعبه يستضيف حرس الحدود نظيره الترسانة في لقاء الجريحين، فأصحاب الأرض تلقوا الهزيمة الأولى الجولة الماضية خارج ملعبهم علي يد منتخب السويس بهدف مقابل لا شيء، أوقف رصيدهم عند 7 نقاط ومازالوا في المركز الأول، بينما يدخل الضيوف اللقاء بعد خسارتهم أيضا الأسبوع الماضي أمام سبورتنج علي نفس الملعب بهدف مقابل لا شيء، وتجمد رصيدهم عند 4 نقاط في المركز الثالث، وهو ما دفع طارق سعيد رئيس النادي إلى توجيه الشكر لحسين شكري المدير الفني للفريق والتعاقد مع جمعة مشهور علي أمل انقاذ الموقف.

وعلي ملعبه يستضيف منتخب السويس المنتشي بفوزه الاخير على حرس الحدود، نظيره سبورتنج في مواجهة لا تقبل القسمة علي اثنين، فأبناء الغريب بعدما أحيوا آمالهم بالفوز الأخير علي الحدود يرغبون في مواصلة الانتصارات والوصول للنقطة السابعة وتحقيق الحلم في الجولة الأخيرة بالفوز علي الترسانة وخطف تذكرة الصعود.

في المقابل يسعى أبناء سبورتنج أصحاب الوصافة برصيد 7 نقاط أيضا، إلى مواصلة الزحف نحو الصدارة والعودة بنتيجة ايجابية قبل مباراة الجولة الأخيرة أمام حرس الحدود.