شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستفسر من كاف عن مكافأة الـ4 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

أجرى مسئولو النادي الأهلي، اتصالات ودية مع نظراؤهم في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للاستفسار عن موعد صرف مكافآة بطولة دوري أبطال أفريقيا التي توّج بها الفريق أواخر مايو الماضي وتبلغ 4 ملايين دولار.

واستفسر الأهلي من كاف عن المكافآة التي ستُنعش خزينة النادي بشكل كبير وسيكون لها دور مهم في حسم أكثر من ملف، ومن المتوقع صرف المكافآة خلال أسابيع قليلة بعدما حسم المارد الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشر في تاريخه يوم 25 مايو الماضي على حساب الترجي التونسي.

من ناحية أخرى، علّق السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق على الأنباء التي تردد بشأن الربط بينه وبين موديست ووكيل أعماله، مؤكداً أن ذلك أكاذيب هو بعيد عنها ولا تخصه في أي شيء.

وكانت أنباء ترددت بأن وكيل موديست هو نفس وكيل كولر، وهناك مخطط للضغط على إدارة الأهلي من أجل بقاء اللاعب الموسم القادم، الأمر الذى رفضه المدرب السويسري ووصفه بالأكاذيب والشائعات.

وأوضح كولر خلال تصريحات في المؤتمر الصحفى عقب مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى أنه من العيب أن يتردد ذلك عنه خاصة بعد الأماكن التي عمل فيها، لافتاً إلى أنه يمتلك سمعة وتاريخا طويلا مع أندية كبيرة، مؤكداً أنه لا يتقبل الأكاذيب التي تقال عنه في هذا الشأن ويعتبرها (تلقيح) غير صحيح.

وأكد المدير الفني لفريق الأهلى أنه يختار اللاعبين لخدمة مصحلة المارد الأحمر بما يخدم أهدافه في دراسة المنافسين، خاصة أنه مدير فني وليس لي علاقة بعقود اللاعبين ولا يعلم عنها شيئا، لأنها من صميم عمل الإدارة.

وواصل كولر حديثه بشأن ترتيب المهاجمين في الأهلى، "تصريحاتى فُسِّرت بشكل خاطئ عن ترتيب كهربا، عندما قلت إنه رقم 3 في المهاجمين كان ذلك في وقتها فقط لكن لا يوجد لدي ترتيب والكل في حساباتي، وأقيم الجميع وفقا لكل مباراة، ولا يوجد ترتيب ثابت فمع كل لقاء أقوم بتغيير الأمور".

وأكد المدير أن الأهلي حقق المطلوب ونال فوزًا مستحقًّا على حساب الاتحاد السكندري الذي لعب بشكل دفاعي معتمدًا على المرتدات، مضيفاً: "نحن في مرحلة صعبة من المنافسة ببطولة الدوري وكل اللاعبين في الحسابات.. لا يوجد ترتيب معين في أي مركز وإنما يتم التقييم وفقًا لظروف كل مرحلة وكل مباراة".

وأكمل أنه لا يوجد ترتيب ثابت في أي خط من الخطوط، وأن لكل لقاء ما يناسبه من استعدادات وتشكيل، والفريق يواجه حالة من الضغط الشديد التي تفرض الاستفادة من جميع العناصر بالقائمة ،وأشار كولر إلى أن الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام منافس لجأ إلى التكتل الدفاعي بحوالي 10 لاعبين في منطقة الجزاء، وهو يملك عناصر مميزة، وأن كل منافس يقدم أفضل ما لديه للحصول ولو على نقطة من بطل أفريقيا.