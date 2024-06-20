شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يعود لحراسة مرمى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يعود محمد صبحى لحماية عرين الزمالك فى مباراة فاركو، بعد غيابه عن اللقاء الماضي أمام المصري البورسعيدي، والذي خسره الزمالك بهدفين مقابل هدف، وذلك لشعوره ببعض الألآم التى منعته من خوض المباراة رغم تواجده في التشكيل الأساسي ليحل محمد عواد بدلاً منه.

ويدخل محمد صبحى التشكيل الأساسي للزمالك في ظل الأزمة التي افتعلها زميله محمد عواد في مباراة المصري البورسعيدى الماضية، باشتباكه مع زميله حسام عبد المجيد، وهو ذات الأمر الذى دفع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق لخصم 25% من قيمة عقده مع توجيه تحذير شديد اللهجة بعدم تكرار تصرفه مرة أخري.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو فى المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر، والمقرر إقامتها باستاد المقاولون العرب بدلا من ستاد القاهرة.

وفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ثلاث نقط جديدة في صراع المنافسة على لقب دورى nile (الدورى المصري الممتاز) بعد الخسارة أمام المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما الإثنين على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدورى.