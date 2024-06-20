شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار تركى آل الشيخ ينعى فقيدتى الأهلى نورهان ناصر ونرجس صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية مشجعتى النادى الأهلى الفقيدتين نورهان ناصر ونرجس صالح اللتان وافتهما المنية الثلاثاء إثر حادث عقب مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى.

وقال المستشار تركى آل الشيخ عبر حسابه على فيس بوك، "خالص عزائي لاسرتَّي الفقيدتين نورهان ناصر ونرجس صالح مشجعتي النادي الاهلي بعدما وافتهما المنيه بعد حضور مباراه الاهلي والاتحاد

داعين المولي عز وجل ان يتغمدهما بواسع رحمته ويدخلهما فسيح جناته.. واتقدم بدعوه لاهالي الأسرتين لأداء مناسك العمره وزياره المدينه المنوره والتنسيق في ذلك مع الاخ ابراهيم فائق .. رحم الله الفقيدتين والهم اهلهم الصبر والسلوان".



