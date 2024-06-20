شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب المصارعة الشاطئية تطير إلى السنغال للمشاركة ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تطير، صباح اليوم الخميس، بعثة منتخب مصر للمصارعة الشاطئية إلى السنغال، للمشاركة فى منافسات بطولة أفريقيا للمصارعة الشاطئية، التى تقام بالعاصمة السنغالية دكار فى الفترة من 20 إلى 23 يونيو الجارى.

ويمثل المنتخب فى البطولة لاعب ولاعبة فقط، وهم أحمد خالد وفرح على، ويرافقهم مصطفى تمام مدربا معهما.

ويشارك منتخب المصارعة الرومانية فى معسكر بالمجر استعداد لأولمبياد باريس 2024.

كان مصطفى حسين لاعب منتخب المصارعة نجح فى التأهل إلى ربع نهائي بطولة التصنيف العالمى "الرانك" التى تقام بالمجر بمشاركة لاعبى المنتخب المصرى.

وصعد مصطفى حسين بعد الفوز على منافسه الفرنسي بنتيجة 3/0 بمنافسات وزن تحت 72 كجم.