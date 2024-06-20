شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف موعد التحقيق مع محمد عواد فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية إيقاف محمد عواد حارس الفريق الأول بنادى الزمالك، وتحويله إلى التحقيق لما بدر منه خلال مباراة الفريق الماضية أمام المصرى، والتى جمعت الفريقين يوم الاثنين الماضى بالمباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى.

واشتبك محمد عواد مع حسام عبد المجيد مدافع الزمالك، وحمله مسئولية الهدف الذى دخل مرمى الفريق خلال المباراة.

ومن المقرر أن يغيب محمد عواد عن مباراة الزمالك أمام فاركو المقرر لها غدا الجمعة، على أن يخضع للتحقيق فى الثالثة عصر السبت المقبل بمقر النادى.

وكان الزمالك خسر أمام المصرى بهدفين مقابل هدف، ليفقد 3 نقاط فى مشوار المنافسة على بطولة الدورى.