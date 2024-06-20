تحرك عاجل في الزمالك لمنع الإطاحة به من الكونفيدرالية

بدأ مسئولو نادي الزمالك التحرك خلال الفترة الأخيرة من أجل إنشاء فريق كرة قدم نسائية، وذلك لمنع الإطاحة به من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية في الموسم المقبل.

وحسب لوائح الكاف الأخيرة فإنه لابد من تواجد فريق كرة نسائية لكل فريق يشارك في مسابقات الكاف القارية.

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وبدأ مسئولو الزمالك التحرك لإنشاء فريق كرة قدم نسائية، وذلك تنفيذًا لقواعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خاصة في ظل الرغبة للمشاركة في الموسم المقبل، خاصة بعد حصد لقب البطولة الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يعلن مسئولو نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة عن كافة الأمور الخاصة بفريق الكرة النسائية الجديد، مثلما فعل مسئولو الاهلي الفترة الأخيرة بتكوين فريق كرة نسائية حتى يتسنى له المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وكان الاهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا، وذلك بالفوز على الترجي التونسي في الموسم الحالي، فيما توج الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية بالفوز على فريق نهضة بركان المغربي.