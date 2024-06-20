جوميز يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يختتم الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الخميس، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمواجهة فاركو.

وتنطلق مباراة الزمالك وفاركو، في السابعة مساء غد الجمعة، في الجولة ال27 من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد المقاولون العرب.

وسوف يضع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الأبيض المناسبة، لمواجهة فاركو، خلال المران الأخير اليوم.

ومن المنتظر، أن يعلن جوزيه جوميز عن قائمة المباراة، عقب المران، على يدخل الفريق في معسكر مغلق حتى موعد اللقاء لزيادة التركيز لدى اللاعبين.

ويحتل الزمالك المركز الـ12 في جدول مسابقة الدوري المصري، برصيد 31 نقطة بعد خوض 19 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 4 وخسر في 6.