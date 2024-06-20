نجم منتخب الأردن يرد رسميًا على حقيقة مطالبه المالية للانضمام للأهلي (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ردّ نجم المحترف الأردني بصفوف الأهلي القطري، يزن النعيمات على حقيقة ما يتم تداوله بخصوص طلباته المالية للانضمام للأهلي.

ونشر النعيمات عبر حسابه بمنصة انستقرام، بطريقة STORY ردًا جاء كالتالي:"بالنسبة للكلام المتداول عني بالسوشيال ميديا من متطلبات مالية وغير ذلك غير صحيح، ولا يوجد لدي وكيل أعمال رسمي".

وأضاف صاحب الـ 25 عاماً:"أي شيء لا يصدر مني شخصيًا أو عبر صفحاتي الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي غير مسؤول عنه".

وأتم المهاجم الدولي تصريحاته بقوله:""أي شيء رسمي سوف أعلن عنه عبر صفحاتي الرسمية.. شكرًا لكم احبتي دمتم بخير لا تنسوني من دعواتكم".

وكان اللاعب قد انضم لصفوف الأهلي القطري من شباب الأردن في يناير 2022.

وشارك اللاعب الدولي مع منتخب الأردن منذ انضمامه في فبراير 2021 بـ 46 مباراة سجل خلالها 17 هدفًا.

وخاض الموسم الماضي بقميص الأهلي القطري 19 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع مثلهم.

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