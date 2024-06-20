أول تحرك لنادي فيوتشر بعد إيقاف قيده بسبب "الصحراوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي مودرن فيوتشر، بدأ التحرك بشكل رسمي، من أجل حل أزمة القيد، بعد قرار الاتحاد الدولي بمنع النادي من قيد لاعبين جدد في الفترة المقبلة، بسبب مستحقات لاعبه التونسي السابق مروان الصحراوي.

وتبلغ قيمة مستحقات اللاعب مروان الصحراوي، لدى نادي مودرن فيوتشر، 813 ألف دولار، كتعويض للاعب عن مخالفة العقد في 4 سبتمبر 2022، بالإضافة إلى فائدة 5% سنويا اعتبارا من تاريخ الفسخ.

وأوضح المصدر، أن النادي بالفعل تواصل مع اللاعب ومحاميه، من أجل حل الأمور بشكل ودي، وجدولة المستحقات وإنهاء النزاع القضائي في المحكمة الرياضية قبل فترة الانتقالات المقبلة.

وأضاف المصدر، أن نادي فيوتشر، يكون حريصا دائما على منح جميع اللاعبين حقوقها في الوقت القانوني، وسوف يتم حل أزمة اللاعب التونسي في أقرب وقت.

وكانت لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد قررت في 11 مايو 2023 فرض هذه الغرامات المالية ثم قامت إدارة فيوتشر السابقة بالاستئناف على قرار فيفا في 26 يونيو 2023، قبل أن يتم إلزامه بشكل نهائي وتغليظ العقوبة بإيقاف القيد.

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