"بطلا أزمة مباراة الزمالك".. اتحاد الكرة يُعين الغندور والبنا حكاماً بدورة التأهل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أعلن اتحاد الكرة عن الأطقم التحكيمية التي ستُدير مباراتي الجولة الخامسة من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري المصري الممتاز نسخة موسم 2024-2025.
ويستضيف فريق منتخب السويس نظيره سبورتنج، فيما يستضيف حرس الحدود نظيره الترسانة عند الخامسة عصر اليوم الخميس.
الحرس يحتل صدارة المجموة قبل المباراة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن سبورتنج، فيما يحتل الترسانة المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب السويس المتذيل للدورة الرباعية.
وجاء حكام المباراتين كالتالي:
منتخب السويس VS سبورتنج
حكم ساحة: محمود البنا
حكم مساعد 1: سيد نافع
حكم مساعد 2: عصام العقاد
حكم رابع: محمد العتباني
حرس الحدود VS الترسانة
حكم ساحة: أحمد الغندور
حكم مساعد 1: رجب محمد
حكم مساعد 2: محمود حسين
حكم رابع: السيد منير
وكان أحمد الغندور حكماً لمباراة الزمالك والمصري بالدوري التي شهدت جدلاً بسبب بعض الحالات التحكيمية بينما كان محمود البنا حكماً لـ VAR.
اقرأ أيضًا:
"البديل سيكون من أمريكا الجنوبية".. اتحاد الكرة يتحرك لاختيار حكام مباراة الأهلي والزمالك
أول تحرك لنادي فيوتشر بعد إيقاف قيده بسبب "الصحراوي"