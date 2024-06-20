اخبار الرياضه

"بطلا أزمة مباراة الزمالك".. اتحاد الكرة يُعين الغندور والبنا حكاماً بدورة التأهل

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن اتحاد الكرة عن الأطقم التحكيمية التي ستُدير مباراتي الجولة الخامسة من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الممتاز نسخة موسم 2024-2025.

ويستضيف فريق منتخب السويس نظيره سبورتنج، فيما يستضيف حرس الحدود نظيره الترسانة عند الخامسة عصر اليوم الخميس.

الحرس يحتل صدارة المجموة قبل المباراة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن سبورتنج، فيما يحتل الترسانة المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب السويس المتذيل للدورة الرباعية.

وجاء حكام المباراتين كالتالي:

منتخب السويس VS سبورتنج

حكم ساحة: محمود البنا

حكم مساعد 1: سيد نافع

حكم مساعد 2: عصام العقاد

حكم رابع: محمد العتباني

حرس الحدود VS الترسانة

حكم ساحة: أحمد الغندور

حكم مساعد 1: رجب محمد

حكم مساعد 2: محمود حسين

حكم رابع: السيد منير

وكان أحمد الغندور حكماً لمباراة الزمالك والمصري بالدوري التي شهدت جدلاً بسبب بعض الحالات التحكيمية بينما كان محمود البنا حكماً لـ VAR.

اقرأ أيضًا:

"البديل سيكون من أمريكا الجنوبية".. اتحاد الكرة يتحرك لاختيار حكام مباراة الأهلي والزمالك

أول تحرك لنادي فيوتشر بعد إيقاف قيده بسبب "الصحراوي"

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا