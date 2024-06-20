"بطلا أزمة مباراة الزمالك".. اتحاد الكرة يُعين الغندور والبنا حكاماً بدورة التأهل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن اتحاد الكرة عن الأطقم التحكيمية التي ستُدير مباراتي الجولة الخامسة من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري المصري الممتاز نسخة موسم 2024-2025.

ويستضيف فريق منتخب السويس نظيره سبورتنج، فيما يستضيف حرس الحدود نظيره الترسانة عند الخامسة عصر اليوم الخميس.

الحرس يحتل صدارة المجموة قبل المباراة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن سبورتنج، فيما يحتل الترسانة المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب السويس المتذيل للدورة الرباعية.

وجاء حكام المباراتين كالتالي:

منتخب السويس VS سبورتنج

حكم ساحة: محمود البنا

حكم مساعد 1: سيد نافع

حكم مساعد 2: عصام العقاد

حكم رابع: محمد العتباني

حرس الحدود VS الترسانة

حكم ساحة: أحمد الغندور

حكم مساعد 1: رجب محمد

حكم مساعد 2: محمود حسين

حكم رابع: السيد منير

وكان أحمد الغندور حكماً لمباراة الزمالك والمصري بالدوري التي شهدت جدلاً بسبب بعض الحالات التحكيمية بينما كان محمود البنا حكماً لـ VAR.

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