شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يطالب بتمكين رابطة الأندية من إدارة الدورى وتعيين حكام دوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نادى سيراميكا بيانا رسميا أعلن خلاله اعتراضه على القرارات التحكيمية التى تعرض لها النادى منذ بداية الموسم وأنه سبق واشتكى أكثر من مرة بسبب هذه الأخطاء دون جدوى أو تدخل.

وطلب نادى سيراميكا فى بيانه تمكين رابطة الأندية المصرية من إدارة كل عناصر اللعبة.

وقال سيراميكا في بيانه:-

إننا وإذ نرى في خلفية الفناء، جهودًا ملموسة من رابطة الأندية، لرفع مستوى المسابقة، وانتشالها من حالة الجمود الذي أصاب الكرة المصرية، وانعكس سلبًا على قاعدة تمثيل المنتخبات الوطنية.. فإننا ندعو مجدداً، لتمكين الرابطة من إدارة كل عناصر اللعبة، بالشكل الذي يقضي على الثغرة التي تضرب كل جهود تطوير الدوري، وتقتل أهم سمات المنافسة الشريفة، وتبقي الأمور في المربع صفر، رغم حجم الجهود المبذولة، للخروج من النفق المظلم.

إننا وإذ نلقي بهذا الطرح، فإننا نثق كل الثقة، أن تمكين رابطة الأندية من إدارة هذا الملف الشائك، هو الأمل الأخير لانقاذ الموسم الكروي الحالي، بعد أن تعددت الشكاوى من كل أندية الدوري الممتاز بلا استثناء، ولم يعد الأمر قاصرًا على ناد بعينه، ما يهدد إستقرار المسابقة، ويضرب ميزان العدالة التحكيمية، ويخل بمبدأ المساواة بين الأندية المتنافسة، بما يخالف جميع الأعراف الكروية، ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحتى النظر في هذا الطرح، فإننا نطالب مجددًا، بتعيين حكام دوليين لإدارة مباريات فريق سيراميكا، فيما تبقى من الموسم الحالي، مشددين على احتفاظنا بحق اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، حال تجاهل مطالبنا العادلة، وفقا للوائح والقوانين المحلية والدولية، للحفاظ على حقوقنا، ومن أجل تطبيق العدالة التي يسعى إليها الجميع، في مسابقة الدوري الممتاز.