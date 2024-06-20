شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الأهلى يتجه للمنوفية للمشاركة فى تشييع جثمان نورهان ناصر والان مع تفاصيل الخبر

يتجه ظهر اليوم الخميس وفد من الأهلى إلى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية للمشاركة فى تشييع جثمان نورهان ناصر مُشجعة النادى التى توفيت عقب مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندرى يوم الثلاثاء بملعب برج العرب.

ويحضر وفد الأهلي تشييع جثمان نورهان ناصر بمسقط رأسها بالمنوفية بعدما شارك وفد القلعة الحمراء مساء أمس في تشييع جثمان نرجس صلاح مُشجعة النادي التي توفيت هي الأخرى في نفس الحادث عقب مباراة الاتحاد السكندري.

ضم وفد الأهلي في تشييع جثمان نرجس أمس، كلاً من المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، ومهند مجدي ومحمد سراج الدين ومحمد الجارحي ومي عاطف أعضاء مجلس الإدارة، وخالد بيبو مدير الكرة، وخالد مرسي مدير مقر الجزيرة ، وأدى وفد النادي صلاة الجنازة على المغفور لها -بإذن الله- وشارك في تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير، وقدم واجب العزاء لأسرة الفقيدة.

كان الأهلي قد قرر اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات، التي من شأنها تقديم كل أشكال الدعم والمساندة لأسرتي مشجعتي النادي نورهان ناصر ونرجس صلاح، إثر الحادث الأليم الذي تعرضتا له وأودى بحياتهما، عقب مباراة الأهلي والاتحاد التي أقيمت بملعب برج العرب، وجاءت قرارات النادي على النحو التالى:

* تكليف المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق برئاسة وفد النادى والذى يضم عددًا من أعضاء مجلس الإدارة، وممثلين عن الإدارة التنفيذية والفريق الأول لكرة القدم، لتقديم واجب العزاء لأسرتي الفقيدتين.

* إرسال خطاب عاجل لاتحاد الكرة للسماح بالوقوف دقيقة حدادًا قبل انطلاق مباراة الأهلي القادمة مع الداخلية، مع ارتداء لاعبي الأهلي شارات سوداء بالمباراة المشار إليها والمقرر إقامتها الجمعة المقبل.

* يقوم مجلس الإدارة في جلسته المقبلة ببحث الأمر والإعلان عن قرارات أخرى يراها مناسبة لدعم ومشاركة أسرتي الفقيدتين فى مصابهما الجلل.

* تكليف الإدارة التنفيذية بالتواجد مع أسرتي الفقيدتين، والمعاونة لحين الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة باستخراج تصاريح الدفن، وتشييع جثمانيهما إلى مثواهما الأخير وتقديم واجب العزاء.