شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يواصل الغياب عن الزمالك أمام فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يتواصل غياب محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن مباراة فريقه المقبلة أمام فاركو بسبب الإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويعانى شيكابالا من إصابة بالعضلة الأمامية، منعته من المشاركة فى المباريات خلال الفترة الأخيرة، والتى وصلت إلى 11 مباراة لم يشارك فيها بسبب الإصابة سواء فى بطولة الدورى أو الكونفدرالية.

وخاض شيكابالا تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران الفريق أمس الأربعاء.

وتغيب شيكابالا عن مباريات دريمز الغانى ونهضة بركان ذهابا وعودة فى الكونفدرالية، وعلى مستوى الدورى منعته الإصابة من المشاركة مع فريقه امام البنك الأهلى، وسموحة، إنبى، زد، مودرن فيوتشر، الاتحاد السكندري، سيراميكا، المصرى.