شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على يواصل الغياب عن الأهلى أمام الداخلية وتجهيزه لمباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يستمر غياب الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى عن مباراة فريقه المقبلة أمام الداخلية بسبب رغبة الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر فى تجهيز اللاعب لمباراة القمة أمام الزمالك الثلاثاء المقبل.

انتظم وسام أبو على لاعب الأهلى بشكل تدريجى فى التدريبات الجماعية، والتى أقيمت مساء أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلى، إن وسام أبو علي خضع لفحص طبي، للاطمئنان على حالته قبل المشاركة بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية.

وغاب وسام أبو علي عن المشاركة في التدريبات الجماعية لمدة 7 أيام، بسبب جزع في الكاحل.

يستعد الأهلى لمواجهة الداخلية المقرر لها السابعة مساء غد الجمعة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الأهلى والداخلية مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الاتحاد السكندري التي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

يحتل الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفا.

هدفاً فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مواجهة وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.