يورو 2024: أرقام وإحصائيات مباراة ألمانيا والمجر والمانشفت يضمن التأهل

ياسر رشاد - القاهرة - ضمن منتخب ألمانيا التأهل الى الدور الثاني من بطولة يورو ٢٠٢٤ بعد تحقيقه الفوز الثاني على التوالي في المجموعة الأولى على حساب منتخب المجر بهدفين سجلهما جمال موسيالا و الكاي جوندوجان في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب شتوتجارت في الجولة الثانية للمجموعة الاولى .

الفوز بثنائية جعل منتخب ألمانيا هو اول منتخب يسجل سبعة أهداف في أول مباراتين له في تاريخ بطولات اليورو متساويا مع منتخب هولندا الذي سجل نفس الرقم في بطولة عام ٢٠٠٨ .

ارقام واحصائيات

ألمانيا أصبحت خامس دولة تنظم بطولة اليورو وتحقق الفوز في أول مباراتين لها في البطولة بعد أسبانيا ١٩٦٤ و فرنسا ١٩٨٤ و هولندا ٢٠٠٠ و فرنسا ٢٠١٦ .

بعمر ٢١ عاما و ١١٤ يوما اصبح جمال موسيالا أصغر لاعب يسجل لمنتخب بلاده هدفين في أول مباراتين على التوالي في بطولات اليورو كما اصبح لاعب ألماني يسجل هدفين لمنتخب المانيا في أول مباراتين في البطولة منذ حدوث نفس الانجاز على يد المهاجم ماريو جوميز في بطولة ٢٠٠٨ .

اكمل الألماني توني كروس ١٢٤ تمريرة ناجحة خلال مباراة ألمانيا مع المجر وهو ثاني أعلى عدد تمريرات ناجحة بعد الأسباني تشافي هيرنانديز في مباراة أسبانيا مع جمهورية ايرلندا عام ٢٠١٢ كما نجح توني كروس في تمرير ٤٧ تمريرة بينية ليكون الأعلى في المباراة بفارق ٣٠ تمريرة عن أقرب لاعب .

سدد منتخب المجر ١١ تسديدة على مرمى منتخب المجر وهو اكبر عدد من التسديدات يسدد على مرمى ألمانيا في بطولة كأس أوربا منذ عام ٢٠١٢ في مباراة ألمانيا مع هولندا والتي سدد فيها منتخب هولندا ١٤ تسديدة على المرمى الألماني وعلى الرغم من ذلك فشل منتخب المجر في التسجيل لأول مرة في عدد ١٣ مباراة دولية في كل المسابقات .

للمباراة الثامنة على التوالي يفشل منتخب المجر في الفوز في اي مباراة في نهائيات اليورو منذ الفوز على النمسا بهدفين مقابل لاشىء في يورو ٢٠١٦ حيث خسر منتخب المجر أربعة مباريات وتعادل في أربعة مباريات .

قائد منتخب ألمانيا ألكاي جوندوجان سجل هدف و كان صاحب التمريرة الحاسمة في الهدف الثاني وهي المرة الأولى التي يحقق فيها جوندوجان هذا الإنجاز منذ اكتوبرعام ٢٠١٩ عندما سجل هدفين وصنع هدف في مباراة ألمانيا امام استونيا في تصفيات يورو ٢٠٢٠ .