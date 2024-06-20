قرار فيفا يمنع الشناوي من الانتقال للدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بمنع 16 ناديًا سعوديًا من قيد صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي القادم؛ وذلك بسبب قضايا لاعبين ومدربين سابقين.

وحسب صحيفة” الرياضية السعودية فإن الفيفا قرر منع 16 ناديًا سعوديًا من قيد أي صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي القادم؛ وذلك بسبب خسارتهم لقضايا ضد لاعبين ومدربين سابقين”.

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وأضافت: “الأندية السعودية التي تم منعها من قيد أي صفقات جديدة هي الرائد والوحدة والحزم والطائي وعفيف والعين والأنصار والفيصلي والجبلين والقيصومة والسد والشعلة والترجي وهجر ونجران وأحد”.

وكان فريق الوحدة السعودي قد دخل في مفاوضات لضم محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي؛ إلا أنه بعد قرار الفيفا الأخير لن يتمكن النادي من ضم حارس الأحمر إلا بعد إنهاء أزمة وقف القيد.

وكان الشناوي قد عاد للمشاركة أساسيًا مع الاهلي ومنتخب مصر، وذلك بعد غيابه الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكتف.