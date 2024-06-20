3 نجوم بـ الاهلي مهددون بالغياب عن مباراة القمة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته استعدادته لمواجهة نظيره الزمالك المقرر لها يوم 25 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي نظيره الداخلية غدًا الجمعة، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، في البروفة الأخيرة قبل مواجهة الزمالك.

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ويواجه ثلاثة لاعبين في النادي الاهلي شبح الإيقاف عن مباراة القمة المقبلة وهم طاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج، وذلك بسبب حصول كل لاعب منهم على إنذارين.

وفي حالة حصول أي لاعب منهم على إنذار ثالث في مباراة الداخلية المقرر لها غدًا الجمعة سيتم إيقافه في مباراة الزمالك القادمة لتراكم البطاقات الصفراء.

وكان النادي الاهلي قد الفوز في الجولة الماضية على حساب قريق الاتحاد السكندري بهدف دون رد أحرزه محمود كهربا.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وذلك برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق من 17 مباراة.