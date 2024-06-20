تقدم منتخب مصر وتربع الأرجنتين.. فيفا يعلن التصنيف العالمي للمنتخبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، التصنيف الشهري للمنتخبات، حيث شهد تقدم المنتخب الوطني المصري مركزا، بينما تصدر المنتخب الأرجنتيني التصنيف.

وتواجد منتخب مصر في المركز الـ 36 عالميا، والثالث أفريقيا، بينما احتل المنتخب المغربي صدارة التصنيف، بعدما صعد على حساب السنغال صاحبة المركز الثاني.

وفي المقابل، تربع المنتخب الأرجنتيني على رأس التصنيف العالمي، وحل المنتخب الفرنسي ثانيًا، والمنتخب البلجيكي ثالثًا.

بينما أصبح منتخب ليبيريا صاحب أعلى عدد صعودا في النقاط والمراكز خلال هذا التصنيف، حيث صعد 10 مراكز دفعة واحدة، واحتل المركز 142 عالميا.

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