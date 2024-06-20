"طفح الكيل ونفد الصبر".. بيان غاضب من سيراميكا كليوباترا تجاه "الأخطاء التحكيمية المتكررة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر نادي سيراميكا كليوباترا، ما وصفه بأخطاء تحكيمية متكررة خلال مباريات فريقه، مشيرًا إلى أن مجلس إدارته حاول تكرارًا التواصل مع أصحاب القرار باتحاد الكرة ولجنة الحكام.

وذكر نادي سيراميكا كليوباترا، خلال بيان نشره اليوم الخميس:"طفح الكيل، ونفد الصبر، واستمرت الأخطاء التحكيمية، وتتابعت بشكل متكرر، سقطت الأقنعة وانكشفت السوءات، مع تعادي لجنة بريئة في تجاهل مطالبنا المشروعة لإرساء مفاهيم العدالة والشفافية، وتوحيد القرارات، في كل الحالات، بغض النظر عن ألوان قمصان الأندية، أو آفة التوازنات، تصرفنا في سيراميكا كليوباترا بضبط النفس، حاولنا مرارًا وتكرارًا أن نتواصل مع أصحاب القرار في اتحاد الكرة ولجنة الحكام ومع كل خطأ يتكرر، ضاع منا الأمل تلو الآخر في جدوى تلك المحاولات".

وتابع النادي ببيانه:"وفي سبيل ذلك الكثير المنظومة الكروية ظلمتنا، وظلمت المسابقة وظلمت نفسها، ضاع العديد من النقاط منذ انطلاق مباريات دوري نيل لكرة القدم، للموسم الحالي 2023/2024، وسط أخطاء تحكيمية شكونا من تكرارها مبرزين على موقفنا بالأدلة والوثائق والحالات المصورة، ورغم ذلك استمر الخلل دون توقف".

وأردف البيان: "إننا وإذ نري في خلفية الفناء، جهودًا ملموسة من رابطة الأندية؛ لرفع مستوى المسابقة وانتشالها من حالة الجمود الذي أصاب الكرة المصرية، وانعكس سلبًا على قاعدة جماهيرها، بالموسم الحالي كنا دائمًا داعمين لهذه الرابطة من إدارة ومنظومة سيراميكا كليوباترا، نقدر الجهود التي بذلتها، ونطالبها باستمرار العمل للنهوض بكرة القدم المصرية، وتبقى الأمور دون صفر رغم حجم الجهود المبذولة من النفق المظلم".

وأضاف:"إننا وإذ نلقي بهذا الطرح، فإننا نثق كل الثقة، أن تمكين رابطة الأندية من إدارة هذا الملف الشائك، هو الأمل الأكبر لإنقاذ الموسم الكروي الحالي، بعد أن تعددت الشكاوي من كل أندية الدوري الممتاز بلا استثناء، ولم يعد الأمر مقصورًا على نادٍ بعينه ما يعيد استقرار المسابقة ويفرض ميزان العدالة التحكيمية، ويخلق بيئة المساواة بين الأندية المتنافسة، بما يخالف جميع الأعراف الكروية، ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأتم نادي سيراميكا كليوباترا بيانه بـ"وحتى النظر في هذا الطرح، فإننا نطالب مجددًا، بتعيين حكام دوليين لإدارة مباريات فريق سيراميكا كليوباترا فيما تبقى من الموسم الحالي، مشددين على احتفاظنا بحق اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حال تجاهل مطالبنا العادلة، وفقًا للوائح والقوانين المحلية والدولية، للحفاظ على حقوقنا، ومن أجل تطبيق العدالة التي يسعى إليها الجميع في مسابقة الدوري الممتاز".

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