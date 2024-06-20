كولر يضع اللمسات النهائية لخطة الأهلي لمواجهة الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، اللمسات النهائية، على خطة الفريق الأحمر استعدادا لمواجهة الداخلية، في بطولة الدوري المصري الممتاز، خلال مران اليوم الخميس.

وتنطلق مباراة الأهلي والداخلية، غد الجمعة، في السابعة مساء، في الجولة الـ27 في جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز، على استاد السلام.

ويختتم الفريق الأحمر مرانه اليوم الخميس، على ملعب النادي بالجزيرة، وبعدها يختار كولر قائمة اللاعبين لخوض المباراة، ثم يدخل معسكرا مغلقا حتى موعد اللقاء، لزيادة التركيز لدى اللاعبين.

وسوف يعقد كولر المحاضرة الأخير عقب المران، ويشرح الخطة المناسبة لخوض مواجهة الداخلية، ويوضح للاعبين المهام المراد تنفيذها لتحقيق الثلاث نقاط.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز، برصيد 39 نقطة، بعد خوض 17 مباراة، حقق الفوز في 12 وتعادل في 3 وخسر مباراتين.

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