"الأمل ضعيف وسط اتصالات مُكثفة".. مصدر يوضح تطورات مفاوضات الأهلي لضم بلعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مصدر عن تطورات مفاوضات الأهلي لضم الجزائري زين الدين بلعيد من صفوف اتحاد العاصمة في بلاده خلال الانتقالات الصيفية.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس إن فرص الأهلي في إتمام الصفقة أصبحت ضعيفة ولكن مسؤولوه يكثفون خلال الساعات الجارية اتصالاتهم مع أطراف الصفقة للوصول إلى حل حتى إذا كان رفع المقابل المادي.

وأوضح المصدر أن اللاعب الجزائري مازال متمسكًا بخوض تجربة الاحتراف عبر بوابة الدوري البلجيكي.

اللاعب كان قد تم تصعيده لصفوف الفريق الأول بنادي نصر حسين داي في بلاده بموسم 18/19 قبل أن يرحل بعد 3 سنوات لصفوف اتحاد العاصمة الجزائري.

بلعيد الذي تدرج بالمنتخبات السنية المختلفة في الجزائر شارك مع نادي نصر حسين داي في 23 مباراة سجل خلالها هدفاً.

وبدأ اللاعب تثبيت أرجله في الملاعب مع خطوة الانتقال لنادي اتحاد العاصمة الجزائري الذي خاض بقميصه 137 مباراة سجل خلالها 15 هدفاً وصنع 5.

وانضم من خلاله لصفوف المنتخب الجزائري الأول في معسكر يناير 2023؛ حيث شارك بقميصه بـ 7 مباريات.

ويمتلك الأهلي في خط الدفاع كل من: محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم.

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