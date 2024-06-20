"جائزة الذهبية الواحدة 5 ملايين".. اللجنة الأولمبية: نتوقع أن نحصد من 7 إلى 11 ميدالية بأولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إنه يتوقع أن تحصد بعثة مصر في أولمبياد باريس 2024 عدد يتراوح من 7 إلى 11 ميدالية بأولمبياد باريس 2024.

وأوضح إدريس، في تصريحات على قناة أون تايم سبورتس مساء الأربعاء، أنه بعد التعاون مع عدد من الرعاة ستكون جائزة من يحقق ميدالية ذهبية 5 ملايين جنيه.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية:"أتوقع أن نحصد على ميدالية ذهبية في رفع الأثقال وكرة اليد دائمًا في المنافسة ولديّ إحساسًا بأن منتخب كرة القدم سيحصد على ميدالية".

وتقام النسخة الجارية من الأولمبياد خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس 2024.



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