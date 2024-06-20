هل ينتقل محمد الشيبي للدوري السعودي؟ بيراميدز يحسمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، حقيقة وصول عرضا رسميا من نادي القادسية السعودي للتعاقد مع المغربي محمد الشيبي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة، بعد خوض 24 مباراة فاز في 18 وتعادل في 5 وتلقى هزيمة واحدة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "لا يوجد أي عروض من القادسية السعودي للتعاقد مع محمد الشيبي، وكل ما يتردد ليس له أساس من الصحة".

وأضاف: "بيراميدز يرفض التفريط في الشيبي من الأساس، هو من أعمدة الفريق الأساسية ومستمر ولن يرحل".

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