الامارات | 8 % من الثانية تحرم سبّاحاً من رقم عالمي في سباق 100 م حرّة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتعد السباح الروماني دافيد بوبوفيتشي بفارق 8 بالمئة من الثانية فقط عن الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر حرّة المسجّل باسم الصيني بان جانلي، بتحقيقه 46.88 ثانية، الأربعاء، في بلغراد، محتفظاً بلقبه في بطولة أوروبا.

وسجّل بوبوفيتشي ثالث أسرع زمن في تاريخ السباق، على مسافة بعيدة من المجري ناندور نيميث (47.49 ث) والصربي أندري بارنا (47.66 ث).

وبعد سنة استثنائية في 2022، أحرز خلالها الألقاب العالمية والأوروبية في 100 م و200 م حرّة، وحطّم الرقم العالمي في 100 متر، تراجع مستوى بوبوفيتشي.

خسر رقمه العالمي أمام جانلي في فبراير (46.80 ث) خلال بطولة العالم في الدوحة.

اثبت ابن التاسعة عشرة انه استعاد مستواه في الوقت المناسب، قبل خمسة أسابيع من أولمبياد باريس.