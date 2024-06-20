تاريخ مواجهات إسبانيا وإيطاليا قبل قمة يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب إسبانيا لمواجهة إيطاليا في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات كأس أمم أوروبا يورو 2024، في لقاء ضمن منافسات دور المجموعات بالبطولة والتي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو القادم بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الثالثة تاريخيًا.

ويتصدر منتخبا إسبانيا وإيطاليا جدول ترتيب المجموعة الثانية، وفي جعبتهما ثلاث نقاط، وتأتي ألبانيا في المركز الثالث بنقطة واحدة ويليها منتخب كرواتيا بنقطة واحدة أيضًا.

وتقام مباراة إسبانيا وإيطاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات للمجموعة الثانية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

ويدخل كلا من المنتخبين تلك المباراة وهو عينه على تحقيق الفوز والظفر بالثلاثة نقاط، وذلك من أجل حسم التأهل مبكرًا إلى دور 16.

تمكن منتخب إسبانيا من تحقيق الفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى، ليتصدر المجموعة ويصبح الفوز على إيطاليا بمثابة ختم عبوره لدور الـ16 على القمة، بينما فاز منتخب إيطاليا علي نظيره ألبانيا (2-1) بثنائية باستوني وباريلا، وسيسعى حامل اللقب لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره نحو الحفاظ على اللقب.

تاريخ مواجهات إسبانيا وإيطاليا

وتقابل منتخبا إيطاليا وإسبانيا في 36 مباراة سابقة من قبل في مختلف المسابقات الدولية، وحقق المنتخب الإيطالي الفوز في 10 مباراة، وتفوق المنتخب الإسباني في 14 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 12 مباراة أخرى، سجل لاعبو الماتادور 41 هدفًا، وأحرز لاعبو الآزوري 37 هدف.

وستكون المواجهة الليلة، هي الثامنة في سلسلة لقاءات الفريقين عبر منافسات بطولة كأس أمم أوروبا تاريخيًا، وذلك أعوام 1980 و1988 و2008 و2012 مرتين و2016 و2020،

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