"بعد إيقافه".. قرار جديد من الزمالك ضد محمد عواد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، قرارًا جديدًا ضد محمد عواد، بعد إعلان إيقافه عن خوض المباريات لحين التحقيق معه.

وخرج محمد عواد عن النص، خلال المباراة الماضية للفريق الأبيض أمام المصري البورسعيدي، وتعدى بالأيدي على زميله حسام عبدالمجيد، وهو ما دعى الزمالك لخصم 25% من عقده، مع إيقافه وتحويله إلى التحقيق يوم السبت المقبل.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن عبدالواحد السيد مدير الكرة بالفريق، أخطر الحارس بعدم خوضه التدريبات الجماعية أيضا مع الفريق لحين الانتهاء من التدريبات.

وأضاف المصدر، أن عواد خضع لتدريبات منفردة في صالة التدريبات الرياضية أمس الأربعاء، وسوف يواصل التدريبات منفردة حتى الانتهاء من التحقيق، وسوف يتم أخذ القرار المناسب معه.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو غدًا الجمعة، في الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد المقاولون العرب.

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