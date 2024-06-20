يغيب عن مباراة الداخلية.. الأهلي يكثف محاولاته لتجهيز عمر كمال لموقعة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يكثف الجهاز الطبي للفريق الأول للنادي الأهلي، محاولاته لتجهيز عمر كمال عبدالواحد، لاعب الفريق، لمواجهة الزمالك المقبلة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك، يوم الثلاثاء المقبل، في بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن الجهاز الطبي لفريق الأهلي يبذل جهودا كبيرة لتجهيز عمر كمال عبدالواحد للتواجد في مواجهة الزمالك، مؤكدا أنه لن يكون متاحاً للجهاز الفني في مباراة الداخلية المقرر لها مساء غد.

وأوضح المصدري: "اللاعب يعاني من شد خفيف في العضلة الأمامية بناء على الأشعة التي خضع لها، وبدأ أمس مباشرة برنامج علاجي مكثف في الجيم وهناك محاولات مكثفة لتجهيزه للتواجد أمام الزمالك خاصة أن اللاعب بات أحد العناصر الأساسية في حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الداخلية غدا الجمعة في الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد السلام.

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