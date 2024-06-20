شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فوز منتخب سيدات اليد 2004 على تونس فى بطولة العالم..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

حقق المنتخب الوطنى لسيدات كرة اليد مواليد 2004، الفوز الثانى على التوالي ضمن منافسات بطولة العالم بمقدونيا، عندما تغلب على منتخب تونس بنتيجة 25-24 ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات للبطولة والتى تقام خلال الفترة من 19 إلى 30 يونيو الجارى.

ونشرت القناة الرسمية للاتحاد الدولى لكرة اليد مباراة مصر وتونس بالكامل والتي شهدت تفوق المنتخب الوطنى في النهاية بفارق هدف وحيد.

ونجح منتخب سيدات اليد فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته أمام تشيلى بنتيجة 26 - 16 من المقرر أن يلتقى منتخب سيدات اليد 2004 مع سويسرا يوم 22 من الشهر نفسه.

وتضم قائمة أسماء لاعبات منتخبنا الوطنى المصرى كلا من: مريم عمر - نادين طارق - ندى تامر - تقى كامل - نوال احمد - جهاد وائل - لوجين اسامة - سارة علوى - سارة اشرف - جنى صلاح - منى سنبل - كنزى حاتم - شروق محمود - نهى ايهاب فاطمة محمود - اوكا أحمد.

يلعب منتخبنا الوطنى المصري للشابات مواليد 2004 ببطولة العالم للشابات فى نسختها الـ24، والتى تستضيفها مقدونيا ضمن منتخبات المجموعة الثانية والتى تضم منتخب سويسرا ومنتخب مصر ومنتخب تونس ومنتخب تشيلى.