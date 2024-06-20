شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مصير الأجانب مع الأهلى فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

بات أكثر من لاعب أجنبي في صفوف الأهلي مصيرهم غامض مع نهاية الموسم المقبل، ويواجهون مصير غير معلوم بشأن البقاء في الجزيرة أو الرحيل، بسبب الإصابات ولأسباب فنية أو لظروف عدم المشاركة في المباريات.

ج: يتواجد في الأهلى أكثر من لاعب أجنبى وهم كل من التونسي علي معلول والجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالى أليود يانج والتونسى محمد كريستو، الفرنسى موديست، بالإضافة المغربى رضا سليم، وأخيرا سام أبو على وهو لاعب فلسطيني دنماركى يعامل معاملة اللاعب المصرى.

ج:يٌعد على معلول وموديست وكريستو وأليو ديانج وبيرسى تاو هم اللاعبون الذين أصبح مصيرهم غامض مع القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

ج: ليس هناك ما يهدد بقاء الثنائى وسام أبوعلى ورضا سليم مع الأهلى في ظل قناعة مارسيل كولر المدير الفنى للفريق بمستوى اللاعبان، وإمكانياتهما داخل الملعب.

ج: لم يحسم الأهلي موقف معلول من تجديد عقده من عدمه وفي حال تجديد عقده هل سيتم رفع اسمه من القائمة حتى يناير المقبل أو يتم إدراجه، بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس وإجراء عملية جراحية وغيابه لفترة طويلة من 4 إلى 6 شهور.

ج: ارتبط اسم بيرسي تاو بالرحيل عن الأهلي لاسيما مع بقاء موسم في عقده مع القلعة الحمراء وتوتر علاقته مع مارسيل كولر المدير الفني في الفترة الأخيرة منذ مباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بخلاف اهتمام أكثر من نادي بالتعاقد معه أبرزهم كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

كما ابتعاد ديانج عن المشاركة مع الأهلي في الفترة الماضية للإصابة ومن قبلها خروجه من حسابات كولر، جعل البعض يربط بين رحيله وعدم وجود رغبة لدى كولر في بقائه، ولكن لا يزال موقفه غامضا ويبقى موقفه من الرحيل مرهون بالعروض التي سيتلقاها النادي للتخلي عن خدماته.

ج: يرفض محمد الضاوي كريستو فكرة البقاء في الأهلي مع صعوبة الحصول على فرصة في وجود كولر الذي يستبعده بشكل دائم من حساباته الفنية ويرفض منحه فرصة المشاركة في المباريات، حيث يرغب اللاعب في تغيير وجهته، وهو ما يجعل موقفه من البقاء أو الرحيل غامضا.