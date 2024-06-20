شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر فى بطولة العالم لكرة اليد بمقدونيا والان مع تفاصيل الخبر

احتل المنتخب المصرى لسيدات اليد مواليد 2004، في وصافة المجموعة الثانية ببطولة العالم التي تقام بمقدونيا، بعد أن جمع المنتخب 4 نقاط خلال مشواره بالبطولة.

ويتصدر المنتخب السويسرى صدارة المجموعة بنفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف عن المنتخب المصرى، بعد ان فازت سويسرا على تشيلى بنتيجة 47-11 .

وتغلب المنتخب المصرى لكرة اليد سيدات مواليد 2004، على نظيره تونس ببطولة العالم التي تقام بمقدونيا وتستمر حتى 30 يونيو الجارى، ومن قبلها الفوز على تشيلى بأولى مواجهاته بنتيجة 26- 16 .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب سيدات اليد 2004 مع سويسرا يوم 22 من الشهر نفسه، حيث تقع مصر فى المجموعة الثانية بالبطولة بجانب منتخبات سويسرا وتشيلى ومقدونيا.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالى ..