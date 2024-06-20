شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الجولة الأولى لمنتخبى الطائرة الشاطئية فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

يخوض المنتخب المصري للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات أولى مباريات دور المجموعات من البطولة الأفريقية، المقامة خلال الفترة من 18 وحتى 24 يونيو الجاري في دولة المغرب.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر للرجال مع نظيره منتخب غانا اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً ، والرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

بينما يواجه المنتخب المصري للسيدات نظيره منتخب الكاميرون اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً ، والخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وقد أسفرت القرعة عن وقوع منتخب الرجال في المجموعة الأولى والتي تضم، منتخب المغرب صاحب الأرض وغانا وغينيا بيساو.

بينما يقع منتخب السيدات في المجموعة الرابعة التي تضم كلًا من، غانا والكاميرون.

وتضم قائمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية في البطولة الأفريقية كلًا من:

منتخب الرجال

عاطف عادل

يوسف ناصر

منتخب السيدات

دعاء الغباشي

مروة مجدي

ويترأس بعثة المنتخب المصري في المغرب، عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

بينما يضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: “الإيطالي نيكولاي أنجيلو مديرًا فنيًا، الفرنسي ميشا فورمنكوفا مدربًا مساعدًا، إبراهيم ثابت مديرًا إداريًا، والحكمين الدوليين مسعد عطالله وحازم الشربيني“.