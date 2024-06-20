وفد الأهلى يقدم واجب العزاء لأسرة نورهان ناصر

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توجه وفد النادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، صباح اليوم إلى محافظة المنوفية لتقديم واجب العزاء لأسرة نورهان ناصر، مشجعة الأهلي التي توفيت إثر حادث أليم، عقب مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الاتحاد السكندري، والتي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على استاد برج العرب.

ضم الوفد كلا من المهندس خالد مرتجى أمين الصندوق، والمهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، و خالد بيبو مدير الكرة والعميد محمود حزين مدير فرع النادي بمدينة نصر.

حرص المهندس خالد مرتجي، على نقل تعازي ومواساة مجلس إدارة الأهلى لأسرة الفقيدة، والتأكيد على دعم المجلس لهم في مصابهم الجلل.



وفد الأهلي يقدم واجب العزاء لأسرة نورهان ناصر

كان الأهلي قد قرر اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات، التي من شأنها تقديم كل أشكال الدعم والمساندة لأسرتي مشجعتي النادي نورهان ناصر ونرجس صلاح، إثر الحادث الأليم الذي تعرضتا له وأودى بحياتهما، عقب مباراة الأهلي والاتحاد التي أقيمت بملعب برج العرب، وجاءت قرارات الأهلى على النحو التالى:

* تكليف المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق برئاسة وفد النادى والذى يضم عددًا من أعضاء مجلس الإدارة، وممثلين عن الإدارة التنفيذية والفريق الأول لكرة القدم، لتقديم واجب العزاء لأسرتي الفقيدتين.

* إرسال خطاب عاجل لاتحاد الكرة للسماح بالوقوف دقيقة حدادًا قبل انطلاق مباراة الأهلي القادمة مع الداخلية، مع ارتداء لاعبي الأهلي شارات سوداء بالمباراة المشار إليها والمقرر إقامتها الجمعة المقبل.

* يقوم مجلس الإدارة في جلسته المقبلة ببحث الأمر والإعلان عن قرارات أخرى يراها مناسبة لدعم ومشاركة أسرتي الفقيدتين فى مصابهما الجلل.

* تكليف الإدارة التنفيذية بالتواجد مع أسرتي الفقيدتين، والمعاونة لحين الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة باستخراج تصاريح الدفن، وتشييع جثمانيهما إلى مثواهما الأخير وتقديم واجب العزاء.