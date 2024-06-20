شكرا لقرائتكم خبر عن شبين الكوم تستضيف تجارب منتخب مصر للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى إقامة تجارب منتخب مصر للكوميتيه، بالصالة المغطاة بشبين الكوم، ومن المقرر أن تقام التجارب في الفترة من 3 إلى 5 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تشهد التجارب مشاركة لاعبى منتخبات الكبار والشباب والناشئين فوق وتحت 18 سنة، وفوق وتحت 21 سنة.



واختار الاتحاد الدولى للكاراتيه، برئاسة أنطونيو اسبانيوس، 4 حكام مصريين للمشاركة في إدارة منافسات بطولة العالم للفرق wkf التي ستقام فى إسبانيا نوفمبر المقبل.

ووقع اختيار الاتحاد الدولى على الرباعى "عماد السرسى، هيثم فاروق، أحمد صابر شاهين، وعصام على صالح"، فى ظل تألقهم فى إدارة المباريات على المستوى الأفريقى والدولى في بطولة البريميرليج التى أقيمت خلال الفترة من 29 مايو الماضى وحتى 3 يونيو الجاري في مدينة كازابلانكا المغربية.

