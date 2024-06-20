منتخب سيدات الطائرة يتفوق على تونس ببطولة العالم

ياسر رشاد - القاهرة - فاز المنتخب الوطني لشباب كرة اليد للسيدات مواليد 2004، على نظيره تونس بنتيجة 25-24 لحساب مواجهات النسخة رقم 24 من بطولة والتى تقام فعالياتها خلال الفترة من 19 إلى 30 يونيو الجارى.

وتأتي قائمة لاعبات المنتخب الوطني الوطنى للسيدات على النحو التالي : مريم عمر - نادين طارق - ندى تامر - تقى كامل - نوال احمد - جهاد وائل - لوجين اسامة - سارة علوى - سارة اشرف - جنى صلاح - منى سنبل - كنزى حاتم - شروق محمود - نهى ايهاب فاطمة محمود - اوكا احمد.

كان منتخب سيدات اليد قد نجح في الفوز بأولى مواجهاته بالبطولة أمام نظيره تشيلي بنتيجة 26 - 16 ، على أن يواجه سويسرا يوم 22 يونيو الجاري.