مركز شباب باب الشعرية ينعي مشجعتي الأهلي وفقيد الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - نعى مجلس إدارة مركز شباب باب الشعرية مشجعة النادي الاهلي نسرين صالح القاطنة بدائره المركز والتي وافتها المانيه عقب مواجهه الاهلي والاتحاد السكندري اول امس الثلاثاء بالطريق الخارجي المؤدي الى ستاد برج العرب.

واصدر مركز شباب باب الشعريه بيان جاء نصه كالتالي ..

ببالغ الحزن والأسى ينعي

مجلس ادارة مركز شباب باب الشعرية

شهداء الطريق ، من جمهوري الزمالك والاهلي

الذين وافتهم المنيه أثر حوادث طرق

المغفور له باذن الله علاء العطار.. مشجع نادي الزمالك

والذي توفي اثناء ذهابه مباراة الزمالك وسيراميكا ، المغفور لها باذن الله نورهان ناصر، المغفور لها باذن الله نرجس صالح.. بنت باب الشعرية ، مشجعتي النادي الاهلي.

والاتي توفيتا بعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري ، داعين الله ان يغفر لهم ويرحمهم

وان يرزق ذويهم الصبر والسلوان